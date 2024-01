Info war 2023 Trumpf im ORF, ServusTV reüssierte mit Sport

Dahinter folgten die „Bundesland heute“-Ausgabe vom 16. 1. mit 1,54 Mio. Zuschauern, der 2. Durchgang des Herren-Slaloms in Schladming (1,53 Mio.), die Opernballeröffnung (1,5 Mio.) und der WM-Herrenslalom (1,24 Mio.). Laut dem ORF entfielen 1.973 der 2.000 meistgesehenen TV-Sendungen auf den öffentlich-rechtlichen Sender. Dennoch baute die ORF-Gruppe nach den infolastigen Coronajahren und ohne sportliches Mega-Großereignis etwas ab und kam auf 33,8 Prozent Marktanteil (- 0,8). Generaldirektor Roland Weißmann sah mit den Zahlen bestätigt, dass der „ebenso ambitionierte wie gebotene Anspruch, ein ,ORF für alle´ zu sein“ ein „realistisches Ziel“ ist.

ServusTV jubelt mit Nationalteam

ServusTV blieb mit 4,3 Prozent Marktanteil (bei den über 12-Jährigen) stabil und blieb mit der Bestätigung seines Rekordwerts von 2022 stärkster Privatsender. Highlight war das EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden am 20. Juni mit im Schnitt 850.000 Zusehern und einem Marktanteil von 34,8 Prozent. Der Sender punktet traditionell mit Live-Sport. So erreichte etwa die nächtliche Übertragung des Formel 1-Rennens in Las Vegas mit 61,1 Prozent den höchsten Marktanteilswert seit Übertragungsstart. Mit der Hauptlizenz für die EM 2024 in Deutschland (ORF als Junior-Partner) ist eine Fortsetzung gewiss. Über wachsendes Interesse freut man sich in Salzburg auch bei „Servus am Abend“ (8,1 Prozent Marktanteil) oder „Quizmaster“ (6,8 Prozent Marktanteil).

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe verlor leicht und erzielte 7,3 Prozent. ATV und Puls 4 waren mit jeweils 4,3 Prozent Marktanteil stärkste Österreichsender bei den 12- bis 49-Jährigen. ATV punktete erneut mit Reality-Formaten wie der zweiten Staffel von „Forsthaus Rampensau“. Sowohl das Frühstücksfernsehen „Café Puls“ als auch die Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ stachen bei Puls 4 hervor.