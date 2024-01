Das waren die quotenstärksten Sendungen im ORF 2023

Die ORF-Sendergruppe erzielte im Jahr 2023 im Schnitt einen Marktanteil von 33,8 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,589 Millionen Seherinnen und Sehern - das entspricht 47,6 Prozent der TV-Bevölkerung. Das gab das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Mit diesem Jahresmarktanteil erreichte das ORF-Fernsehen demnach abgesehen von den „Corona“-Jahren bzw. den Jahren der Fußball-Großereignisse EURO und WM 2021 und 2022 den höchsten Wert seit 2017.

Im Dezember 2023 verzeichnete die ORF-Sendergruppe einen Marktanteil von 33,9 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,628 Millionen Seherinnen und Sehern - das entspricht 48,1 Prozent der TV-Bevölkerung. Die ORF-Gruppe erreichte dabei im Dezember in der Zielgruppe 12-29 Jahre mit 26,5 Prozent Marktanteil - abgesehen von 2021 und 2022 - den Topwert seit 2010. „Die vorliegenden Zahlen zeigen, dass die Angebote des ORF vom überwiegenden Teil der Bevölkerung täglich und in großem Ausmaß genutzt werden", wird ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in der Aussendung zitiert. "Der ebenso ambitionierte wie gebotene Anspruch, ein 'ORF für alle' zu sein, ist daher ein realistisches Ziel, dem wir 2024 unsere programmlichen Anstrengungen widmen."

Die zehn Topreichweiten 2023: