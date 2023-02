„Im Schatten der Angst“: Düsteres Spiel im Graubereich der Wahrheit

Eine junge Frau erscheint in der Nacht bei der Polizei und gesteht einen Mord. Das Problem: Der Tote und die geständige Anna Lobrecht (Mercedes Müller) standen sich schon einmal in einem Prozess gegenüber. Doch sie wurde damals von der forensischen Psychiaterin Karla Eckhard (Julia Koschitz) als pathologische Lügnerin eingestuft. Die lässt sich nun auf den Fall trotz Vorbehalten erneut ein und stößt in – auch eigene – Abgründe vor.

„Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen“ (Sonntag, 20.15, ORF2) ist der zweite Film der Psycho-Thriller-Reihe mit Julia Koschitz. Atmosphärisch kann er an die mehrfach preisgekrönte Erstausgabe anschließen. Die Mona Film-Produktion ist ein dunkel-düsterer Streifen, bei dem der Reiz erneut insbesondere in den kammerspielartigen Szenen der Protagonistinnen liegt. „Sie sind mir vertraut, sie wissen, wie es ist, einsam zu sein. Und jeder macht mal Fehler“, sagt Anna, Auge in Auge mit der Psychiaterin. Was wie ein Verzeihen klingt, säht Zweifel. Oder ist es abermals ein Lügengebäude, das da entsteht?