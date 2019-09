Julia Koschitz: Ihr Wettlauf gegen die Zeit sorgt für Gänsehaut

Gerade noch rechtzeitig entkommt eine Frau in Wien ihrem Entführer, Star-Architekt Carsten Spanger ( Justus von Dohnányi). Psychiaterin Karla Eckhardt ( Julia Koschitz) soll nun für den Prozess dessen Schuldfähigkeit abklären. Im Lauf der Gespräche kommt bei ihr der Verdacht auf, einen Serienmörder vor sich zu haben, dass jedoch ein entführtes Opfer noch leben könnte. Um das zu retten, muss Karla hoffen, dass ihr Gegenspieler Hinweise liefert. Dafür muss sie aber sehr viel von sich preisgeben. Und doch kommt es anders, als sie meint …

Der Psycho-Thriller „Im Schatten der Angst“ sorgt am Sonntag (20.15, ORF2) für Gänsehaut. Vor allem jene kammerspielartigen Szenen, in denen die 44-Jährige als sensible wie unbestechliche Psychiaterin versucht, dem charismatischen Tatverdächtigen von Dohnányi nahe zu kommen, ist große Schauspielkunst, für das es oft nicht mehr braucht als Blicke. Die in München lebende Österreicherin im Interview.

KURIER: Die stärksten und intensivsten Szenen von "Im Schatten der Angst" sind jene, in denen Sie mit Justus von Dohanyi im Zwiegespräch sind. Wie schafft man es, diese spezielle Chemie herzustellen?

Julia Koschitz: Es waren genau diese Szenen, die mich von Anfang an am meisten gereizt haben, um so mehr, als ich hörte, dass ich sie mit Justus spielen darf. Er ist ein beeindruckender Schauspieler und ein unglaublich angenehmer Partner, mit ihm zu spielen war einfach nur ein Vergnügen. Wir hatten ein ausgesprochen gelungenes Buch mit guten Dialogen und vielschichtigen Charakteren als Vorlage und einen hervorragenden Regisseur, der differenziert und sehr genau mit uns gearbeitet hat. Es waren alle Komponenten da, auch visuell, um zumindest nicht gleich zu scheitern.