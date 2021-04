Hugo Portisch führte erstaunliches Interview mit Prinz Philip

Zu den royalen Pflichten der britischen Königin Elizabeth II. und ihres Prinzgemahls Philip gehörte es stets, sich nicht in die Tagespolitik einzumischen. Aber just dem kürzlich verstorbenen Jahrhundertjournalisten Hugo Portisch war es in einem Interview gelungen, Prinz Philip eigene Ansichten und politische Analysen herauszulocken, wie der ORF im Rahmen seiner Berichterstattung zum Begräbnis von Prinz Philip zeigte.

Es war das Jahr 1969, der Staatsbesuch des britischen Königspaars in Österreich stand bevor. Portisch reiste für den ORF nach London, weil er ein Interview mit dem Prinzgemahl bekam.

Dabei wurde kein Feelgood-Gespräch geführt. Die beiden besprachen auch schwierige Themen, wie den Niedergang des britischen Kolonialreichs und die schmerzvolle Umstrukturierung der Wirtschaft.

"Das zerstört die Individualität"

Philip erklärte, dass Europa auf den Trümmern des Zweiten Weltkrieges neu aufgebaut wurde, während auf der britischen Insel so weitergemacht worden sei wie zuvor.

„Wen du in irgend einer Sache der Erste bist, bist du auch der Erste, der veraltet ist“, sagte der Duke of Edinburgh. Das gelte nicht nur für die Industrie, sondern auch für die Gewerkschaften. „Der Versuch, immer mehr zu konzentrieren, immer größer zu werden“, das schaffe Probleme im Wirtschafts- und Arbeitssystem. „Das zerstört die Individualität, das Gefühl, etwas selbst schaffen zu können.“