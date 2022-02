Hugo Portisch: Erinnerungen an einen Jahrhundert-Journalisten

Otto Schenk - Schauspieler

Ich hab an Hugo Portisch die Kompetenz so geliebt. Ich hab geglaubt, was er schreibt und was er sagt. Er konnte nicht langweilig sein, er war immer authentisch, immer wahrhaftig und trotzdem nie ausweglos. In seinen Kommentaren blieb ein Schimmer von Hoffnung, auch wenn das vielleicht eine Illusion und ein ruchloser Optimismus von mir war. Er hat auch die Gefahr nicht gemieden, war sehr mutig in seinen Reisen und Recherchen, hat alle Höllen auch betreten, die er geschildert hat.

Ich hatte so eine Palette von gescheiten Menschen um mich, war süchtig nach Gesprächen. Mit Hugo Portisch wie mit Fritz Kortner, Ernst Lothar, Hans Weigel, Karl Paryla. Ich vermisse sie unendlich, die alle weggestorben sind. Das ist die große Gemeinheit des Schicksals. Man bräuchte Hugo Portisch so in dieser Welt, in dieser Zeit, für die Wahrheit, für die Neugierde. Es ist eine Ungerechtigkeit, dass Leute wie er sich verabschiedet haben.