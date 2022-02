Als Frauen gefragt wurden, wie sie lieber kopulieren

Karl und Hilde sind mittlerweile 90. Er ist dement, sie pflegt ihn, so gut sie kann. Gern würde sie ihm ihr Geheimnis aus dem 1943-er Jahr verraten. Bisher beschützte sie Karl vor der Wahrheit, jetzt will sie nicht mehr schweigen. Aber hat es Sinn? Die meiste Zeit kennt Karl sie nicht mehr.

Zdenka Becker- geboren in Bratislava, lebt bei St. Pölten - hat 500 Briefe, die sie entdeckte, in einen Roman verwandelt, der große authentische Kraft hat, was Krieg, Verblendung, verdrängte Schuld betrifft. Was da seit sechs Jahrzehnten unten im Erdäpfelkeller liegt, ist dagegen fast schon unwichtig. (Es wird aber ohnehin weggeräumt.)



Zdenka

Becker: „Es ist schon fast halb zwölf“

Amalthea Verlag.

272 Seiten.

25 Euro

KURIER-Wertung: ****