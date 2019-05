Hugo Portisch: „Die Europäer sind auf einem guten Weg“

Mit einer Maturaklasse vergleicht Hugo Portisch die europäischen Staaten. Ihre Abschlussprüfung haben sie absolviert, aber wohin die Abschlussreise gehen soll, sei noch nicht ganz klar. Eine Richtungsweisung wird die EU-Wahl bringen.

Aus diesem Anlass beleuchtet Portisch, ehemaliger KURIER-Chefredakteur und Chefkommentator im ORF, in einer neuen Doku-Reihe die Geschichte des Kontinents. „Die Geburt Europas“ ist heute, Freitag (Teil 1 und 2) und morgen, Samstag (Teil 3 und 4) jeweils ab 20.15 Uhr in ORFIII zu sehen. Ausgangspunkt ist in Episode eins das Jahr 1918, in dem die Großreiche zerfielen und Nationalstaaten entstanden. „Die Nationswerdungen waren eine Novität in Europa. Interessant ist, dass fast alle Länder in den 20er-Jahren Demokratien waren“, sagt Portisch im KURIER-Gespräch.

Als die ersten Krisen aufkamen, siegten Rechtspopulisten: „Da gibt es schon Parallelen zu heute“, so Portisch. Bedauerlich finde er das gegenwärtige Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Europa. „In den ersten 50 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Bevölkerung sehr wohl gezeigt, dass sie aus der Geschichte gelernt hat, aber in den vergangenen zwanzig Jahren ist dieses Bewusstsein weggebröckelt. Die neuen Generationen ziehen keine Konsequenzen aus der Vergangenheit, die sie nicht kennen.“ Das Wichtigste sei daher Information – und da seien die Medien ganz besonders gefragt.