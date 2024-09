Hochwasser-Berichte: Es dauerte, bis der ORF Intensiv live berichtete

Der ORF entschied sich - obwohl am Samstagabend noch eine "ZiB spezial“ gezeigt hatte - dennoch dazu, am Sonntagvormittag sein Programm noch nicht komplett auf Dauer-Live-Berichterstattung umzustellen. Stündlich gab es zwar kurze Spezial-ZiBs mit Liveeinstiegen, um Nach der ZiB um 11 Uhr durfte aber Fayad Mulla (Liste "Keine von denen") über seine politischen Ansichten Auskunft geben. Um 12 Uhr ging es dann aber los mit einer Sondersendung, die bis 17:55 Uhr angekündigt wurde. Die „Pressestunde“ mit Impfgegnerin Madeleine Petrovic fiel aus.

Weniger trocken sind die Anschuldigen in Sozialen Medien. Moniert wurde, dass der Klimawandel zu wenig Erwähnung bei den ORF-Experten und in der Berichterstattung finde.

Auf dem lauten Nachrichtensender Oe24 nützte man die Gelegenheit zur Dauerberichterstattung wesentlich früher. Bereits seit den Morgenstunden gibt es Berichte über die Hochwasserlage, bereits um 10 Uhr gab es ein Live-Interview mit der nö. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Im ORF wurde sie erst in der Mittagszeit befragt. Immer hin war in NÖ ein Feuerwehrmann im Einsatz ums Leben gekommen.

Puls 24 zeigte um 8:30 zwar auch noch Staubsaugerwerbung (der ORF noch "Wetterpanorama"), aber danach brachte man ungleich emotionalere Bilder. Praktisch live sah man in Judenau (NÖ) eine Familie, die gerade ihr Haus verlassen musste, auch die Haustiere wurden, in einer Box oder an der Leine, in Sicherheit danach. Die Reporterin konnte die Betroffenen gleich vors Mikrofon bekommen - ein starker und dynamischer Liveeinstieg. Danach schilderte die Reporterin, auf einer Brücke über dem reißenden Gewässer stehend noch einmal ihre Eindrücke, die Kamera ging ihr nach und zeigte in verschiedenen Blickrichtungen die Umgebung.

Freilich sind die Sender auch auf Smartphone-Aufnahmen angewiesen, auch der ORF forderte die Zuseherinnen und Zuseher immer wieder dazu auf, ihre Videos hochzuladen.

Hochwasserhilfe

Gestartet wurde bereits auch wieder die große Hilfsaktion „Österreicher helfen Österreichern - Hochwasserhilfe“. Auf der Website helfen.orf.at finden sich die ersten Informationen zur aktuellen Hilfsaktion, die laufend ergänzt und verlinkt werden. Noch im Laufe des frühen Nachmittags werden entsprechende TV- und Radio-Spots ausgestrahlt, hieß es. Die „Österreich hilft Österreich“-Organisationen würden bereits ab morgen, 16. September, mit der Bearbeitung der Anlassfälle beginnen, um schnellstmöglich helfen zu können.