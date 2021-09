"Herzhaft auszucken? Das gefällt mir" - Katrin Lux über neue ORF-Comedy

Weniger Sorgfalt bei der Darstellung musste die Mostviertlerin in den vergangenen Jahren an den Tag legen. In knapp 300 Folgen des Soap-Dauerbrenners „Marienhof“ verkörperte sie die Yasemin Garcia und seit 2013 steht sie als Fanny Brunner für die bayerische Soap-Institution „Dahoam is Dahoam“ vor der Kamera. Bis zu einer Million Zuschauer sind vor den Schirmen, in Bayern kenne das „einfach jeder“, sagt sie.

Was manche offenbar den Unterschied zwischen Rolle und Privatperson vergessen lässt. „Manche Fans haben das Gefühl, dass wir uns kennen. Schließlich sind wir jeden Tag in deren Wohnzimmer“, sagt Lux. Es sei nicht selten passiert, dass sie auf der Straße mit dem Rollennamen angesprochen wird, „und dass ich gefragt werde: Wie geht’s dem Gregor?“

Das sei passiert, wenn es ihrem Mann in der Serie nicht so gut gegangen ist. Lux erzählt: „Mein Mann im echten Leben musste sich regelmäßig anhören, was er eigentlich an meiner Seite macht, weil er ja nicht mein Mann ist.“ Letztlich sei aber „nie langfristig eine Grenze überschritten worden“, sagt sie, „ich hatte auch das Glück, dass meine Rollen immer gemocht wurden. Aber ich kenne Kolleginnen, denen ist echt Ungutes passiert.“