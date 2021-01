Andreas Vitásek: „Die Schildkröte wird uns an die Wand spielen“

Katrin Lux beschreibt ihre Rolle als „Frau, die zwischen Job, Kindern und Ehe alles im Griff haben will. In diesem Wahnsinn versucht sie, die Bälle in der Luft zu halten.“ Dieser Jongleurakt wirke oft unkonventionell.

Ehemann Andi wolle es etwas gemütlicher angehen, sagt Stadlober. Er sei noch der Einstellung der „Generation Nullbock“ aus den 1990er Jahren verhaftet. „Aber er bemüht sich“, sagt der Kärntner, der kürzlich mit dem Landkrimi „Waidmannsdank“ auch im ORF reüssierte. Für die Serieneltern wäre „vieles einfacher, wenn die Kinder nicht die ganze Zeit nerven, auch im Schlafzimmer.“ Vitásek, der kurz den Therapeuten mimt: „Sie machen es sich zu einfach, suchen Sie die Schuld doch einmal bei sich.“

Das erinnert zwar an die derzeitige Homeschooling-Situation, die die beiden Hauptdarsteller zum Teil auch im echten Leben kennen, Corona bleibe in der Serie aber komplett außen vor. „Während andere Eltern derzeit kurz vorm Durchdrehen sind, sind wir hier in einer luxuriösen Situation“, sagt Stadlober. Nach dem morgendlichen Coronatest spiele man „in einer Welt, in der kein Corona existiert. Bis wir dann draußen wieder die Maske aufsetzen.“