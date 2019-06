"Good Omens"-Autor Neil Gaiman: Plötzlich war es ein letzter Wunsch

Das Buch ist rund 30 Jahre alt. War es schwierig, den Stoff in die Gegenwart zu verlagern?

Ich kann mich noch daran erinnern, wie Terry und ich „Good Omens“ geschrieben haben und den ersten Entwurf am Telefon besprachen. Wir fanden, dass alles gerade so friedlich sei und Armageddon sich so unwahrscheinlich anfühlte, dass wir einen Satz einfügten. Ein Nachrichtensprecher sagte etwas wie: „Internationale Spannungen nehmen zu, was seltsam ist, weil sich doch alle gerade noch so gut verstanden haben.“ Ich wünschte, wir könnten diesen Satz jetzt auch noch verwenden. Ich habe ihn gestrichen, denn die internationalen Spannungen sind allgegenwärtig.