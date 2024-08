Gabalier und Morgenstern gehen beim ORF in die Luft

Nach der „Mission Polarkreis“ sind der „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier und Olympiasieger Thomas Morgenstern wieder im Einsatz: „Die wirklich beste Show der Welt“ führt sie auf eine Plattform in mehr als 60 Metern über dem Wörthersee in Kärnten – und soll damit auch als höchste Live-Show in die TV-Geschichte eingehen. Zu sehen ist das 90-minütige Spektakel am Samstag, dem 28. September 2024, in ORF 1 und auf ORF On, wie aus einer Aussendung der Produktionsfirma Unscripted Productions hervorgeht.