Stimmprobleme: Andreas Gabalier bangt um Kitzbühel-Konzerte

Der VolksRock'n'Roller möchte in Kitzbühel sein 10-jähriges Jubiläum feiern. Zwei Open-Air-Abende stehen an.

In der Gamsstadt soll ein großes Andreas-Gabalier-Spektakel stattfinden. Dort möchte er im Tennisstadion am 16. und 17. August sein 10-jähriges Jubiläum feiern. Doch derzeit kämpft der Musiker mit seiner Gesundheit. Er musste sich im LKH Klagenfurt in Behandlung begeben. Seit über einer Woche kämpft er gegen einen viralen Infekt an. Inklusive Husten und daraus resultierenden Stimmproblemen. Aber der Alpen-Elvis ist zuversichtlich, wie er seine Fans via Facebook wissen lässt. Er hofft, die Konzerte spielen zu können, wenn auch nicht mit "gewohnter Kraft und Engergie".

Er verspricht: "Ich werde mein Möglichstes für die Gamsstadt geben." Und noch etwas Großes steht bei ihm an. "Die wirklich beste Show der Welt" führt Gabalier und Ex-Skispringer Thomas Morgenstern auf eine Plattform in mehr als 60 Metern über dem Wörthersee in Kärnten – und soll damit auch als höchste Live-Show in die TV-Geschichte eingehen.

Zu sehen ist das 90-minütige Spektakel am Samstag, dem 28. September 2024, in ORF 1 und auf ORF On, wie aus einer Aussendung der Produktionsfirma Unscripted Productions hervorgeht. Zu erwarten ist, dass auch noch ein deutscher Privatsender einsteigt.