Gabalier-Feierstunde im TV: Alles fing mit einem Arschwackler an

Und man nähert sich dem Sänger aus der Perspektive, die er bei, huch, kritischen Medien gerne einfordert: Ja nicht frontal, sondern Hand in Hand.

Es ist eine Fandoku, und wer keiner ist, der kann immerhin etwas lernen: So ist die Geburtsstunde des Volks-Rock’n’Roll ein „ Arschwackler“ Gabaliers in Florian Silbereisens Show gewesen. Diese Körperbewegung, so schildert einer der zu Wort kommenden Wegbegleiter des Steirers, war dem Schlagerbusiness zuvor fremd; und das ist in diesem Fall kein abwertender Begriff.