2,2 Millionen Zuseher: Gruppensieg lässt Österreich und ServusTV jubeln

Geteilte Freude ist doppelte Freude - so könnte man bei ServusTV den Verlauf der Fußball-Europameisterschaft übertiteln. Auch das dritte und letzte Gruppenspiel der österreichischen Nationalmannschaft ließ nicht nur die Fans jubeln, sondern brachte den Salzburgern auch Rekordquoten in Sachen Privatfernsehen.

Den 3:2-Sieg von Marcel Sabitzer, Marko Arnautović & Co gegen die favorisierten Niederlande einen Marktanteil von 67,5 % (Zielgruppe 12 Jahr und älter) und 76,1 % (12 - 49 Jahre). Im Schnitt verfolgten 1,74 Mio. und in der Spitze sogar 2,2 Mio. Zuschauer einen weiteren überzeugenden Auftritt des österreichischen Nationalteams bei der Euro 2024. ServusTV war am Dienstag mit 27,2 % Tagesmarktanteil in der Basis und 35,4 % in der Zielgruppe (E12-49) erneut mit Abstand Marktführer.





Stark gefragt war das Macht von Ralf Rangnicks Schützlingen auch online. Bei ServusTV On erzielte das Spiel der Österreicher 831.000 Views und 27,5 Mio. watched Minutes - ein Rekordwert für die hauseigene Video- und Streamingplattform bei den Sport-Events. Insgesamt zählt ServusTV On am gestrigen Dienstag 1,2 Mio. Video Views und 40,4 Mio. watched Minutes.





Die Österreicher bestreiten das Achtelfinale am kommenden Dienstag in Leipzig. ServusTV und ServusTV On zeigen das Spiel live. Auf welchen Gegner die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick trifft entscheidet sich heute Abend.