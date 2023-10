"Friends"-Star Matthew Perry gestorben: "Chandler" wurde 54 Jahre alt

Der US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry, der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie "Friends" berühmt geworden war, sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, zitierte die "Los Angeles Times" am Samstag aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden.

