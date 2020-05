Frank Elstner verabschiedet sich mit einer letzten Show vom TV

Ein "letztes Geschenk"

“Ein Gespräch ist kein Boxkampf. Es geht nicht ums Gewinnen. Vielmehr ist es ein Geschenk. Und diese Sendung ist mein letztes an Sie”, wird Elstner in einer Netflix-Aussendung zitiert.

“Als ich meinen Kindern von der Zusammenarbeit mit Netflix erzählt habe, haben sie mich angeschaut, als wäre ich ein Rockstar. Ich glaube, in dem Moment habe ich erst wirklich verstanden, was für einen Stellenwert Netflix hat. Jetzt kann ich es kaum mehr erwarten, endlich an den Start zu gehen”, so Elstner weiter.

Start für weitere Netflix-Shows

Das Setting der Show ist simpel: Elstner sitzt auf einer Bühne seinen Interviewgästen gegenüber, dazwischen steht ein Tisch – im Fokus das Gespräch. Der Start von "Wetten, das war's..?" beim Streaminggiganten markiert zugleich den Auftakt für weitere Netflix Originals aus dem Show-Bereich im deutschsprachigen Raum.

TV-Legende Frank Elstner (78) hat unter anderem Shows wie "Wetten, dass..?" und "Verstehen Sie Spaß" moderiert. Vor einigen Jahren wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert. Seine Erkrankung soll nicht der Grund für seinen Abschied sein, wie er gegenüber der Bild sagte.