FPÖ-Attacke auf ORF: Blümel will "Zurückfahren der Emotionen"

Die Attacken von FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger auf den ORF beschäftigten auch am Montag Politik und Öffentlichkeit. Zahlreiche internationale Medien berichteten darüber, Steger wolle unbotmäßige Korrespondenten des ORF feuern. Medienminister Gernot Blümel ( ÖVP), versuchte einmal mehr, eine vom Koalitionspartner angezündete Debatte in ein ruhiges Fahrwasser zu führen: Er wolle "einen echten medienpolitischen Diskurs", erklärte Blümel über seine Sprecherin: "Dazu wäre ein Zurückfahren der Emotionen und der Aufgeregtheit auf allen Seiten dienlich." Inhaltlich ging er nicht auf die Steger-Sager ein: "Ich beteilige mich nicht an aufgeladenen Diskussionen, die am Sinn der Debatte vorbeiführen."

Die Opposition warnt bereits vor Zugriffen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Wenn kritische Journalisten mit Entlassung bedroht würden, „ist eine rote Linie überschritten“, sagte etwa SPÖ-Klubchef Andreas Schieder. Einschüchterungen seitens der FPÖ und Versuche, die Medien-Freiheit zu beschränken seien inakzeptabel. Schieder sah in den immer wiederkehrenden FPÖ-Angriffen auf Reporter „Journalisten-Bashing“ und warf gleichzeitig der ÖVP vor, nur auf „Message Control“ aus zu sein.

Liste Pilz-Mandatar Alfred Noll meldete sich ebenfalls zu Wort: "Die Ankündigung Norbert Stegers, ein Drittel der ORF-Auslandskorrespondenten zu streichen, 'wenn diese sich nicht korrekt verhalten‘, macht Norbert Steger für alle weiteren Positionen unmöglich“, sagte Noll. Auch die Journalistengewerkschaft in der GPA-djp stellte sich hinter den ORF.