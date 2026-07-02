Fortsetzung für „Kommissar Rex“ fix: ORF und Sat.1 gaben grünes Licht

Copyright-Hinweis öffnNach Nach dem großen Comeback für „Kommissar Rex“ in diesem Jahr wird es ein weiteres Wiedersehen mit der vierbeinigen Spürnase geben. Wie der KURIER erfuhr, lässt der ORF gemeinsam mit Sat.1 weitere neue Episoden in Spielfilmlänge drehen. Die Dreharbeiten sollen dem Vernehmen nach diesen September starten, die Suche nach geeigneten Schauplätzen hat bereits begonnen. Die entsprechende Fördersumme aus der Förderschiene FISAplus (4,4 Millionen Euro) war bereits vor dieser Entscheidung reserviert, wie der KURIER im April berichtete.

Nun erfolgte das grüne Licht vonseiten der beiden Kooperationssender. Die Quoten der sechs Kriminalfilme waren durchaus beachtlich. Beim TV-Comeback von „Kommissar Rex“ waren am Montag, 13. April, um 20.15 Uhr im Schnitt 883.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf ORF 1 dabei. Der Rückgang danach war relativ moderat. Auch Sat.1 freute sich mit Zuschauerzahlen über dem Senderschnitt.