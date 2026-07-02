Fortsetzung für „Kommissar Rex“ fix: ORF und Sat.1 gaben grünes Licht
Copyright-Hinweis öffnNach Nach dem großen Comeback für „Kommissar Rex“ in diesem Jahr wird es ein weiteres Wiedersehen mit der vierbeinigen Spürnase geben. Wie der KURIER erfuhr, lässt der ORF gemeinsam mit Sat.1 weitere neue Episoden in Spielfilmlänge drehen. Die Dreharbeiten sollen dem Vernehmen nach diesen September starten, die Suche nach geeigneten Schauplätzen hat bereits begonnen. Die entsprechende Fördersumme aus der Förderschiene FISAplus (4,4 Millionen Euro) war bereits vor dieser Entscheidung reserviert, wie der KURIER im April berichtete.
Nun erfolgte das grüne Licht vonseiten der beiden Kooperationssender. Die Quoten der sechs Kriminalfilme waren durchaus beachtlich. Beim TV-Comeback von „Kommissar Rex“ waren am Montag, 13. April, um 20.15 Uhr im Schnitt 883.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf ORF 1 dabei. Der Rückgang danach war relativ moderat. Auch Sat.1 freute sich mit Zuschauerzahlen über dem Senderschnitt.
Unverändert
Das zentrale Ermittlerteam bleibt unverändert: Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner, Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger, Doris Golpashin als Major Evelyn Leitner und Alfred Dorfer als Pathologe Dr. Tom Wippler. Und natürlich ist Reginald von Ravenhorst VIII. wieder dabei.
„Kommissar Rex“ ist eine Produktion der MR-Film in Koproduktion mit SAT.1 und ORF im Weltvertrieb der Beta Film gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.
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