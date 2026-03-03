Starttermin für neue "Kommissar Rex"-Staffel nun fixiert

Das Wiedersehen mit der vierbeinigen Spürnase "Kommissar Rex" wird eine Woche nach Ostern stattfinden. Der ORF ließ gemeinsam mit Sat.1 sechs neue Episoden in Spielfilmlänge drehen. Sie werden ab Montag, 13. April, stets um 20.15 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt, teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus nun in einer Aussendung mit. 24 Stunden zuvor sind die Folgen mit Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner und Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger bereits auf ORF ON abrufbar.