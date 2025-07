Auf Besuch bei "Kommissar Rex": Das Geheimnis um die Wurstsemmel

Gleich beim zweiten Drehtag im Frühling, an der Alten Donau, habe es einen seltenen Ausreißer gegeben. Brückner erzählt: „Der Rex läuft plötzlich weg und er läuft und läuft und verschwindet. Er muss auf irgendwas scharf gewesen sein.“ Seebacher dazu: „Es war April und auch ein Hund hat Frühlingsgefühle.“

Er sagt das mit einem Lachen. „Aber es hat sich eine Beziehung aufgebaut, das muss eben wachsen. Er hat ein gefühltes Menschenalter von 15 Jahren. Und so führt er sich – selten, aber doch manchmal – auch auf. Aber du verzeihst ihm alles.“

Der echte „Rex“ und seine Trainerinnen leisten „hochprofessionelle Arbeit“, antwortet Schauspieler Ferdinand Seebacher auf eine Frage des KURIER. „Ich musste mein Bedürfnis, mit ihm zu kuscheln, zügeln, weil der Hund auch in seiner Konzentration ist“. Man lerne eine „ganz andere Art der Geduld, wenn man mit einem Tier dreht.“

Vor dem Kultstatus der Serie, mit der die meisten aufgewachsen sind, zeigen alle Respekt. „Die Möglichkeit des Scheiterns besteht immer, aber das ist ja auch das, was es spannend macht“, sagt Brückner.

„Rex macht die Challenge“, sagt Doris Golpashin – sie spielt die Chefin Major Evelyn Leitner. „Aber er macht so viel Freude am Set, er bringt eine ganz eigene Wärme mit.“

Auch für Regisseur Andreas Kopriva , der den ersten Drehblock verantwortete, ist der Dreh mit Hund eine neue Erfahrung. Es gelte, ab und zu zeitliche Puffer einzubauen. „Zwischendurch kommen von den Trainerinnen Kommandos an den Hund, da müssen die Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Sache und beim Text bleiben. Das ist schon eine Challenge.“

Dreharbeiten in der Stadt: Wien bleibt "eine der Hauptdarstellerinnen", sagt Maximilian Brückner.

"Rex" statt "White Lotus"

Er habe sich sehr gefreut, nach "Pregau" wieder in Österreich zu drehen, sagt Brückner. "Wien ist auch eine der Hauptdarstellerinnen dieser Filme."

Und Seebacher fügt lachend hinzu: "Wenn man Wien international schon nicht über ,White Lotus' featuren kann, dann machen wir es wenigstens über ,Kommissar Rex'".

Womit wir wieder bei FISAplus angelangt wären. Die jüngst entstandene Unsicherheit in der heimischen Filmförderung soll stellt derlei internationale Großprojekte in Österreich in Frage.