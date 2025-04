„Kommissar Rex“: Dreharbeiten mit Dorfer und Golpashin gestartet

Doris Golpashin komplettiert als Chefin Majorin Evelyn Leitner das Ermittlerteam. „Als Österreicherin ist es mir natürlich eine ganz besondere Herzensangelegenheit, fester Teil des neuen Teams zu sein. Darüber hinaus war mein allererster Drehtag meiner Schauspiellaufbahn ebenfalls bei ‚Kommisar Rex‘. Dreharbeiten in Wien – es fühlt sich für mich also in vielerlei Hinsicht wie nach Hause kommen an.“

Bomben-Fall

Zur Handlung des ersten Teils in Spielfilmlänge wird in der ORF-Aussendung vermerkt, dass Brückner zu einem gescheiterten Bombenanschlag und einem Todesfall in einem Fiaker ermitteln muss. Vor Max’ Tür steht plötzlich seine erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt), die von einer Südamerika-Reise zurückkehrt – sie stellt ihren Vater vor einige emotionale Herausforderungen.



„Kommissar Rex“ ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit SAT.1 und ORF im Weltvertrieb der Beta Film gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.