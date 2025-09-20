Man kennt Alfred Dorfer als Kabarettist auf Bühnen und im Kino, im Fernsehen hauptsächlich aus „Dorfers Donnerstalk“ und als Staatsdiener in „MA 2412“. Eine konstante Rolle in einer Krimiserie gehörte bisher nicht dazu. Es sei ein Anruf der Produktionsfirma MR Film gekommen, erzählt Dorfer – und rasch war er an Bord der neuen „Kommissar Rex“-Serie. „Für mich war sofort klar, dass ich das machen möchte“, sagt Dorfer, „weil ich die Rolle des Gerichtsmediziners immer schon faszinierend gefunden habe. Die verschiedenen Darsteller haben das immer speziell angelegt, manche waren Freaks, manche Eigenbrötler. Da gibt es einen gewissen Spielraum und das hat mir gut gefallen.“

Laut Drehbuch sei dieser Pathologe Tom Wippler (Dorfer: "Wie Wappler, nur mit i") ein „in die Jahre gekommener Ex-Surfer“. Was die Rolle noch auszeichne? Dorfer: „Ich glaube, es ist die Berufskrankheit der Pathologen, dass sie relativ entspannt über Tote und über den Tod an sich sprechen. Natürlich habe ich auch viel Fachtext, muss hauptsächlich über Todesursachen oder chemische Zusammensetzungen von Giften reden.“ Bunter Hund Wippler sei stets bunt angezogen, manchmal seien die Signalfarben unter einem sterilen Overall versteckt. „Die Idee der Autoren war, glaube ich, dass man beim Kostüm einen Kontrapunkt setzt – so auf restlocker. Die Personenzeichnung ist aber doch relativ offen. Ich versuche, das sparsam humoristisch zu machen.“ Die Rolle sei manchmal „relativ monologisierend“, sagt er, „weil dieser Pathologe außer mit den beiden Kommissaren mit niemandem spricht und – weil Leichen ja nicht reden.“

Nach dem ersten Drehblock im Frühling wird seit Anfang September und bis Ende November wieder in Wien gedreht. Das Revival der Erfolgsserie läuft kommendes Jahr in sechs Folgen rund um Ostern im ORF (und Sat.1). In den konstanten Hauptrollen sind Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin und Alfred Dorfer zu sehen. Weber & Breitfuß

Alfred Dorfer ist ab 26. Oktober nach längerer Pause in den Folgen 3 und 4 des "MA 2412"-Ablegers „Weber & Breitfuß“ auf ORF 1 zu sehen. Ob 2026 weitere Teile gedreht werden, ist nicht fix.



Keine Konkurrenz An den Tatorten ist aber freilich auch der Star der Serie, Schäferhund Rex, zugange. Ob der Pathologe etwas dagegen habe, dass er dort herumschnüffelt? Dorfer: „Der Wippler hat weder eine Hundephobie, noch fühlt er sich konkurrenzierend mit dem Hund. Er mag ihn.“ Mit Hunden habe er davor nicht gedreht, sagt Dorfer. Seine „Tiererfahrungen“ hätten sich bisher auf Pferde und Esel beschränkt, die 1999 beim Dreh zur Westernkomödie „Wanted“ dabei waren. „Tieren wird es schnell fad, wenn sie immer dasselbe machen müssen – das ist bei uns Schauspielern natürlich auch so“, meint er flachsend, „aber wir können nicht einfach wegrennen. Bei Pferden kann das schon vorkommen. Im Gegensatz dazu ist dieser Schäfer ja großartig trainiert, es ist eine Freude, mit ihm zu drehen.“

