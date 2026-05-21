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Temel schaut fern

„Kommissar Rex“: Mehr Wurstsemmelwitze!

Bald wird feststehen, ob es eine Fortsetzung für den Kult-Ermittler auf vier Beinen gibt. Aber soll es überhaupt so weitergehen?
Peter Temel

Peter Temel

21.05.2026, 08:47

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Eine ältere Frau fährt ein Lastenrad auf einem Weg, vorne sitzt ein Schäferhund mit Schutzbrille.

Nun ist also die erste neue „Kommissar Rex“-Staffel zu Ende. Die ORF-Quoten stellten die Macher mehr als zufrieden, auf Sat.1 waren die sechs Filme auch kein Misserfolg. Für eine Fortsetzung sind bereits Fördergelder reserviert, bis Ende Mai wird eine offizielle Entscheidung der Sender erwartet.

Wenn man der lieben Kolumnenkollegin Böck einen geruhsamen Hauptabendschlaf wünscht, dann sollte man weitermachen und wenig ändern. Wenngleich genauso Stimmen zu hören waren, welche die Hundekrimis spannend fanden. 

Woran man wirklich noch schrauben könnte: Etwas mehr Witz würde den Drehbüchern gut stehen. So wurden manche Sager erst am Set erfunden. Und dass der einstige Bürohengst und Semmelbesorger Peter Höllerer (Wolf Bachofner) nun zum Polizeipräsidenten aufgestiegen ist, hätte als Gag viel mehr hergegeben. 

Man hat das Gefühl, dass die Wurstsemmelwitze halt so mitgeschleppt wurden. Da geht mehr!

Eine vegane Wurstsemmel für „Kommissar Rex“
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