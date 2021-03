Florence Kasumba: "Mich reizen Figuren, deren Leben riskant ist"

Die zweifache Mutter konnte aber nicht nur in deutschsprachigen Produktionen brillieren: Kasumba gelang durch ihre Auftritte in US-Superhelden-Blockbustern der internationale Durchbruch. Im Marvel-Film „The First Avenger: Civil War“ war es ein einziger Satz, mit dem sie für Aufsehen sorgte: „Move or you will be moved“ („Bewege dich oder du wirst bewegt“). Fans waren begeistert von der toughen Sicherheitschefin und Kasumbas Rolle wurde in den darauffolgenden Marvel-Produktionen unter dem Namen Ayo ausgebaut. Dass sie begeisterte Kampfsportlerin ist, dürfte kein Nachteil gewesen sein.

Die Wahl-Berlinerin war zudem in zahlreichen internationalen Serien zu sehen wie „Criminal“ (abrufbar bei Netflix), aber auch in Produktionen mit Österreich-Bezug. Zuletzt etwa in „Blind ermittelt – Tod im Fiaker“ (zu sehen am 8. April, 20.15 Uhr, ARD). Und zu sehen sein wird sie auch in der Netflix-Serie „Kitz“, in der die Kitzbüheler Schickeria eine Rolle spielt.

Langeweile dürfte Kasumba bei ihrem vollen Terminkalender nicht verspüren, auch wenn Corona diesen im Vorjahr ein wenig durcheinandergebracht hat: „Ich hatte acht Wochen Pause und danach ging es weiter. Dadurch haben sich Projekte verschoben, aber trotz Corona hatte ich 2020 genug zu tun und dafür bin ich sehr dankbar.“ Sobald die Pandemie vorbei ist, steht aber erst mal ein wenig Erholung am Programm: „Ich werde endlich mit Mann und Kindern verreisen.“