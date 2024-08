"Fit mit den Stars": ORF lässt das Publikum ihre Vorturner wählen

In den kommenden zwei Wochen bittet nun der ORF das Publikum zur Wahl. Es soll entscheiden, wer künftig häufiger die Übungen vorgeben wird. Von 19. bis 30. August kann über die Promi-Vorturner abgestimmt werden. Pro Tag ist eine Stimmabgabe möglich. Jene Promis mit den meisten Stimmen werden künftig vermehrt die Trainingseinheiten übernehmen, heißt es in einer Aussendung.

In der Folgewoche sind Bernhard Kohl (26. August), Andi Goldberge r (27. August), Lizz Görgl (28. August), Corinna Kamper (29. August) und Roman Mählich (30. August) an der Reihe.

Das bringt nun auch die Stars ins Schwitzen: Den Auftakt am Montag bestreitet Hans Knauß , es folgen Roman Mählic h (Dienstag), Conny Kreuter (Mittwoch), Lizz Görgl (Donnerstag) und Armin Assinger (Freitag).

Mehrere Monate ist es her, dass sich der ORF von Philipp Jelinek als Vorturner der Nation verabschiedet hat. Der Grund dafür waren Chats mit dem damaligen FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache, in denen sich Jelinek als Informant über den ORF angedient hatte. Ein Engagement in der Folge bei ServusTV hatte sich nach Gesprächen zerschlagen. Nun turnt Jelinek bei kronetv.