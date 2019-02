"Fisch ahoi!": Kochen mit gesundem Dilettantismus

Gedreht wurde in mehreren Blöcken aufs ganze Jahr verteilt – „wegen der unterschiedlichen Schonzeiten“. In Folge eins geht es an den Neusiedlersee, wo unter anderem ein Waller gefangen wird, der als Ersatz für den allseits beliebten Thunfisch in eine Dose wandern soll. Der Waller wird – nachdem er auf einem Ast hängend mit dem Gartenschlauch abgespritzt wurde – zerteilt und im Backrohr gegart, dann kommt er in die alte Dosenmaschine.

„Normalerweise kaufst du die Fischdose, da drinnen ist ein komisches Fleischstück, das keine Augen, keinen Schwanz, keine Flossen, keine Schuppen hat und du verarbeitest es halt, ohne zu realisieren, dass das mal ein Fisch war“, erzählt Holzer.