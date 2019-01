Film-Produzent Graf: "Content wird von allen benötigt"

Zu den Produktionen der Graf Film gehört auch die Reihe „Der Zürich Krimi“, dessen nächsten Folgen Ende Februar in der ARD gezeigt werden. Christian Kohlund, ehemals „Traumhotel", gibt hier einen Anwalt und gebrochenen Menschen und ist somit gegen den Strich besetzt. Auch die Produktion selbst, bei der Roland Suso Richter Regie führt, sei anders. " Richter arbeitet ständig mit zwei Kameras und läßt gesamte Szenen, teilweise bis zu 10 Minuten, durchspielen. Dadurch entsteht der Eindruck, unglaublich dynamisch und nahe am Geschehen zu sein."

Unbezahlbar

Der 60-jährige Emmy-Preisträger („Das Wunder von Kärnten“) gibt ein kleinen Einblick in die neue Fernsehwelt: Gedreht wurde „Der Zürich Krimi“ vor allem in Prag. „Die Schweiz wäre nicht bezahlbar.“ In Prag gebe es neben Förderungen eine sehr gute Infrastruktur, tolles Knowhow und alles an Motiven, was man brauche. In diesem Zusammenhang im Kommen seien auch Ungarn, Bulgarien und Rumänien.

Bei den Kreativen wiederum ist es durch das Auftreten der mit viel Geld ausgestatteten Streaming-Dienste schwierig geworden. „Die holen sich die Leute exklusiv. Die dürfen dann für niemand anderen arbeiten.“ Aber auch das werde sich wieder einspielen, ist Graf überzeugt. " Content wird von allen benötigt und das macht Hoffnung für die Zukunft."