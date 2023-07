Festspiele im TV: Salzburg sagt gar nicht leise Servus

Mehrwert Stream

Zuerst Online live dabei zu sein und dann erst im linearen Fernsehen erklärt der Salzburger Sender so: „Die Live-Übertragung einer Oper in unser Streaming-Angebot einfließen zu lassen, ist eine Chance, die wir uns als österreichische Streaming-Plattform mit Sitz in Salzburg nicht entgehen lassen und die unser Angebot rund um die Salzburger Festspiele gleich von Beginn an ins Rampenlicht bringt." ServusTV On biete als Streaming-Plattform den Mehrwert, „dass wir die Welt von ServusTV in der kompletten Programmvielfalt für ein digitales Publikum zugänglich machen."