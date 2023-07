Geballte Kultur im TV: Weitere Höhepunkte des Festspielsommers

Auf ORF 2 ist am Donnerstag, ab 10.45 Uhr, die Eröffnung der Salzburger Festspiele live zu sehen. Die Festrede hält Physiknobelpreisträger Anton Zeilinger.

Auf 3sat wird am 29. Juli ab 20.15 Uhr eine Aufzeichnung von Richard Wagners „Parsifal“ mit u. a. Andreas Schager, Elina Garanča sowie Dirigent Pablo Heras-Casado aus Bayreuth gezeigt.

Verdis „Macbeth“ aus Salzburg in der Regie von Krzysztof Warlikowski mit Asmik Grigorian und Dirigent Philippe Jordan gibt es live-zeitversetzt am 29. Juli ab 20.15 Uhr auf ORF 2. Live auf ORF 2 wird am 30. Juli (11 Uhr) aus dem Festspielhaus das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms mit den Wiener Philharmonikern und Dirigent Christian Thielemann übertragen.

Verdis „Falstaff“ aus Salzburg steht am 19. August auf 3sat (20.15 Uhr) auf dem Programm; Bregenz ist mit einer Aufzeichnung von Verdis „Ernani“ am 6. August auf ORF III vertreten. Die Eröffnung des Musikfestivals Grafenegg ist am 11. August (20.15 Uhr) auf ORF III zu erleben. Am 30. Juli gibt es hier auch die „Frühjahrsparade“ von Robert Stolz (20.15 Uhr) aus Baden zu sehen.