Fellners "Österreich" muss 43.500 an Katia Wagner zahlen

Entschädigung erhöht

In mehreren Artikeln in Österreich bzw. oe24 sowie auf oe24.at war Ende 2019 suggeriert worden, Wagner sei in die Erstellung des Ibiza-Videos involviert gewesen. Wagner klagte wegen übler Nachrede.

Das Landesgericht für Strafsachen hatte die Mediengruppe Österreich und die oe24 GmbH (oe24.at) 2020 in erster Instanz zu einer Entschädigungszahlung von 24.000 Euro sowie zur Urteilsveröffentlichung verurteilt.

Sowohl Wagner als auch die Mediengruppe Österreich und oe24 GmbH gingen dagegen in Berufung. Wagners Antrag (sie forderte eine höhere Entschädigung) wurde stattgegeben: Die Entschädigungssumme wurde nun in zweiter Instanz auf insgesamt 43.500 erhöht. Die Mediengruppe Österreich und oe24 GmbH müssen außerdem die Prozesskosten übernehmen und das Urteil veröffentlichen. Wagners Anwalt Michael Rami postete Informationen dazu auf Twitter.