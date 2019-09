Farne, Krimi, Bill Gates' Lieblingsessen: News bei Netflix & Co

Der erste länder- und sprachenübergreifende Krimiserie von Netflix ist ab Freitag zu sehen, außerdem bietet der Streamingdienst passende Wochenendunterhaltung für Freunde des schrägen Humors. Wir haben uns für Sie "Criminal" und "Between Two Ferns" vorab angeschaut und verraten Ihnen, was Sie dabei erwartet. Welche relevanten Filme und Serien dieses Wochenende sonst noch bei Netflix und Sky anlaufen, lesen Sie in diesem Artikel.