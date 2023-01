Fall Teichtmeister: Handball statt „Die Toten von Salzburg“ im ZDF

Vorwürfe entkräften

Allerdings: "Wir haben sodann in Abstimmung mit unseren Partnern ORF und ZDF entschieden, dass eine Weiterführung der Rolle" Teichtmeisters in "Die Toten von Salzburg" nur stattfinden könne, wenn alle Vorwürfe entkräftet würden. Deshalb war Teichtmeister in der im Frühjahr 2022 entstandenen Folge ,Schattenspiel‘ nicht zu sehen, bis eben auf eine kurze Szene am Schluss, die nun problemlos entsorgbar war. "Schattenspiel" habe gezeigt, dass die Reihe auch ohne Teichtmeister funktioniere. Im Durchschnitt verfolgten 823.000 Zuschauer die jüngste Folge bei der Premiere im ORF. Wann das ZDF die Folge "Schattenspiel" zeigen wird, ist derzeit noch offen.