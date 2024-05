ESC: Rund 1 Million ORF-Zuseher verfolgten Finale

Den Auftritt von Kaleen mit ihrem Song "We Will Rave" verfolgten gar 1,111 Mio. Personen (52 Prozent Marktanteil), wie der ORF am Sonntag mitteilte. Auch das Voting von Fachjury und Publikum war ein Publikumsmagnet: Die Punktevergabe, bei der Österreich auf Rang 24 gereiht wurde, verfolgten im Schnitt 972.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Voting erzielte damit einen Marktanteil von 57 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren.