Der Sportler probiert also selbst noch ein bisschen aus. Was durchaus sympathisch rüberkommt.

Vorstellen muss sich der zweite Nachfolger für Philipp Jelinek eigentlich nicht, aber Goldberger zeigt dennoch einen ORF-Kameraflug von sich selbst her, es war sein letzter von 2018, am Kulm setzte er nach 204 Metern auf.

Jetzt kommt die Königsdisziplin. Einmal vorne die Füße mit der Hand antippen, dann hinten die Ferse mit der Hand antippen. Goldberger erinnert das an einen Schuhplattler. Das schreit nach einem Juchaza. "Juhuhuiiii", ruft Goldberger. "Oana geht no, fangen eh die Kirtage wieder an."

Beim U merkt er eine "deutliche Steigerung". Dabei werde man sonst eigentlich in der Regeneration besser, erklärt er.

Weil aber vor der Regeneration auch trainiert werden muss, kommt noch das W. Trotz der Anstrengung solle man "lächeln, auch wenn es nur innerlich ist". Denn: "Im Herzen scheint immer die Sonne".

Bei so viel Lebensweisheit tut es gut, wenn man wieder an die eigene Unzulänglichkeit erinnert wird. "Jetzt hab i ned mitzählt", sagt Goldberger. Er steigt bei 4 wieder ein, 3, 2, 1 ... und noch einen! Weil: "Besser wird man, wenn man mehr macht als die anderen. Haha."

Dehnen tut gut

Spitzbübisch legt er auch den Schluss an, das Dehnen. "Des tut so gut ... Des tut so gut, dass i noch ein bissl so stehen bleib'."

Noch immer in der Dehnposition, sagt er: "Mir hat’s voll taugt, dass ihr wieder dabei wart’s, i frei mi scho aufs nächste mal, bis bald, servus, ciao!"

Abschließend werden noch die beiden Daumen gedehnt. Denn die streckt Goldberger wie ein echter Animator nach oben.

Daumen hoch auch für den (erwartet) sympathischen Auftritt.

