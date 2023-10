Elon Musk lässt Überschriften von News-Artikeln auf X streichen

Musk führt seit längerem eine Fehde mit klassischen Medien

Die neuesten Änderungen wurden scheinbar im Laufe dieser Woche eingeführt. Als die Links im August erstmals zur Debatte standen, erklärte Musk auf X: "Das kommt direkt von mir. Wird die Ästhetik bedeutend verbessern." Wo früher eine große Überschrift mit dem Texteinstieg zu sehen war, steht heute nur ein kleiner Hinweis auf die Website des Urhebers der Nachricht. Einige Nutzerinnen und Nutzer der Plattform kommentierten bereits, dass es nun schwieriger sei, Nachrichten von anderen Informationen zu unterscheiden.

Mit den Medien liegt Musk schon seit längerem im Clinch. "Ich lese fast nie mehr die klassischen Medien", postete Musk beispielsweise am Dienstag und behauptete, dass X die bessere Informationsquelle sei: "Was bringt es 1.000 Worte über etwas zu lesen, was vor ein paar Tagen schon auf X gepostet wurde?"