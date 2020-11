Elefantöse PR: Was steckt hinter den 180 Regierungs-Millionen?

In grünen Regierungskreisen ärgert man sich hinter vorgehaltener Hand über die unnötige Debatte durch die virtuellen Summen: „Das wird sicher nicht vier Jahre lang in dieser Höhe notwendig sein“, erklärte ein Beteiligter dem KURIER. Aber auch hier betont man, dass die Vergabe von Inseraten dadurch in Zukunft transparenter würde. Und um Sonderbudgets zu genehmigen, müsste man ohnehin erst die Grünen überzeugen, weil die Regierungsparteien im Nationalrat nicht gegeneinander stimmen.