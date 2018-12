Electric Indigos Debütalbum: Klanginstallation für den Club

Auf „511593“ kombiniert Electric Indigo ein breites Panorama an dunklen und atmosphärischen Sounds. Die Stimmung auf dem Album ist nicht düster, aber auch nicht unbedingt freundlich. „Mein Freund hatte zur Musik eine schöne Assoziation: Er hat von hochalpinen Geröllhalden gesprochen, von schroffen Felsen und einem wolkenfreien Himmel; von weiten und unberührten Landschaften“, erklärt Indigo, die 1998 die internationale Plattform female:pressure gründete, um die Sichtbarkeit von Frauen in der elektronischen Musik zu erhöhen.

Die Stücke auf ihrem Debüt sind bei aller Klangforschung aber auch clubtauglich. Davon konnte sich Electric Indigo auch bereits selbst überzeugen. Sie habe ein paar Tracks im Mix mit schnelleren, härteren Beats versehen und diese im Berghain gespielt. Dabei handelt es sich immerhin um den Berliner Techno-Bunker, der am Wochenende stets tausende Raver in seinen Bann zieht.

Mit Berlin verbindet Indigo auch einen wesentlichen Teil ihres Lebens, ihrer Karriere: Von einer großen Welle der Begeisterung für elektronische Musik erfasst, zog sie 1993 in die deutsche Metropole. Ein Grund für diesen Umzug war der Schallplattenladen Hardwax, in dem man sie die damals raren Techno-Platten aus den USA kaufen konnte. Dem Hardwax, in dem Electric Indigo auch gearbeitet hat, habe sie viel zu verdanken. „Der Plattenladen und deren Betreiber waren für meine Identität und Entwicklung extrem wichtig. Ich bin nach wie vor sehr gerne dort.“

Wie unterscheidet sich das Berlin der 90er-Jahre vom heutigen? „Es gab damals eine schier endlose Möglichkeit an leer stehenden Gebäuden. Überall in der Stadt konnte man Partys organisieren. Das war auch der Grund, warum dort die Techno- und Clubkultur so eine Ausprägung bekam. Leider sind diese Räume der Entwicklung, dem Wachstum der Stadt, den Mietpreisspekulationen zum Opfer gefallen. Das, was Berlin lange Zeit so speziell gemacht hat, wird langsam, aber doch abgeschafft.“