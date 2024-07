Nach Kritik am deutschen Comedian Sebastian Hotz alias "El Hotzo" und seinen Posts zum Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sagt ARD Kultur eine Literaturveranstaltung mit dem Satiriker ab. Man habe sich "aufgrund der aktuellen Entwicklungen" für die Absage der "Buch-Lounge" am Donnerstagabend in Nürnberg entschieden, teilte eine Sprecherin von ARD Kultur mit. Detaillierter wolle man sich dazu nicht äußern.