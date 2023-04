Eine Sonder-ROMY für einen bahnbrechenden Moment

Wie Jodi Kantor und Megan Twohey es schafften, betroffene Frauen ausfindig zu machen und dazu zu bewegen, gegen den mächtigen Mann auszusagen, erzählt Schrader in ihrem Hollywood-Debüt – und als Zuseher bekommt man erst so einen Eindruck, gegen welche Widerstände die beiden kämpfen mussten. Weinstein sicherte sich rechtlich mit Schweigegeldzahlungen bei den Frauen, die er belästigte und vergewaltigte, ab – und übte während der Recherchen Druck auf die New York Times aus.

Im KURIER-Interview bezeichnete Schrader den Film als „ein sehr vielstimmiges Projekt, was ich sehr gut finde“. Denn „wir haben das Projekt all den betroffenen Personen gegenüber geöffnet. Die Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey haben aktiv Einfluss auf das Drehbuch genommen, Szenen im Detail nacherzählt – auch aus ihrem eigenen Privatleben. Wir hatten Zugang zu einigen Interviews, die mit betroffenen Personen – Männern und Frauen – geführt worden sind. Bei so einem Projekt ist es in meinen Augen zwangsläufig, den Opfern Mitsprache zu geben, wie wir ihre Erlebnisse erzählen. Nachdem sie von Hollywood so schlecht behandelt und dann zum Schweigen gebracht wurden, kehren sie jetzt anders nach Hollywood zurück: als diejenigen, die jetzt eine Stimme haben.“ Sie selbst habe das Buch der beiden Journalistinnen, auf dem auch der Film basiert, „atemlos gelesen. Es ist ein Thriller, auch wenn wir den Ausgang der Geschichte kennen.“