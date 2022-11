Der Ausstieg von Verena Altenberger vom bayerischen "Polizeiruf 110" wird konkret: Noch bis Ende November laufen die Dreharbeiten zur sechsten und zugleich letzten Folge "Paranoia". Altenberger begibt sich als Elisabeth "Bessie" Eyckhoff und zusammen mit ihrem Kollegen Dennis Eden, gespielt von Stephan Zinner, in ein spannendes Geflecht aus TĂ€uschung und Wahrheit. Regisseur Tobias Ineichen (BR-Tatorte: "Schneetreiben" und "Liebeswirren") inszeniert den Film nach einem Drehbuch von Martin Maurer, basierend auf der Vorlage von Claus Cornelius Fischer.

Die RettungssanitÀterin Sarah Kant (Marta Kizyma) wird zusammen mit ihrem Kollegen Carlo Melchior (Timocin Ziegler) zu einem Noteinsatz gerufen. Sie bringen die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus. Am nÀchsten Tag erfÀhrt Sarah, dass diese Frau nicht als Patientin eingewiesen wurde. Verwirrt versucht Sarah Carlo zu erreichen, dieser wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Was ist in dieser Nacht passiert? Kommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff (Altenberger) und ihr Kollege Dennis Eden (Zinner) versuchen die Geschehnisse der Nacht zu rekonstruieren.

Produziert wird der "Polizeiruf 110: Paranoia" von der Amalia Film und Dragonbird Films. Die Ausstrahlung in der ARD ist fĂŒrs kommende Jahr geplant.