Drehstart für Amazon-Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka

Anke Engelke, die am Wochenende mit einer ROMY als beliebteste Schauspielerin geehrt wurde, und Bastian Pastewka stehen aktuell für die Serie "Never Ever" (AT) vor der Kamera. In Marburg und Köln laufen die Dreharbeiten zur neuen achtteiligen Serie, die 2024 bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird, wie der Streamingdienst am Montag mitteilte. Produziert wird "Never Ever" von btf ("How To Sell Drugs Online (Fast)", "King of Stonks").