Dreharbeiten: Josef Hader erlebt die "Unruhe um einen Friedfertigen"

In prominenter Besetzung vor und hinter der Kamera entsteht in Bayern und Salzburg der zweiteilige Fernsehfilm "Unruhe um einen Friedfertigen". Regisseur Matti Geschonneck ("Die Wannseekonferenz", "Unterleuten") inszeniert mit Josef Hader in der Hauptrolle die Verfilmung nach dem gleichnamigen Roman von Oskar Maria Graf.