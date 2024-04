Dreh für zweite "Biester"-Staffel: "Damit die Sucht noch größer wird“

Die erste Staffel wurde vor zwei Jahren gedreht. Anja Pichler, Teil des zentralen "Biester"-Quartetts, stellte sich daher die Frage: „Okay, wie wird das jetzt sein, nach zwei Jahren wieder in die Jennifer zu kommen. Dann hatte ich aber mein Kostüm an, stand da im Gemeindebau und es war alles sofort wieder da. Das war ein cooles Gefühl.“ Mara Romei, die ihre Freundin Vero spielt, steigt erst in die Dreharbeiten ein. Ihre Handlung drehe sich nun noch stärker um den bettlägrigen Siegfried (Wolfgang Hübsch), den sie betreut. „Jede Figur ist irgendwie auf einem Selbstfindungstrip, auch die älteren Charaktere, die vielleicht viel Geld haben, aber selber noch voll auf der Suche sind. Das macht die Serie so spannend.“ Für Fanni Schneider - sie spielt die Nelly Sund aus sehr wohlhabendem Hause -, war der Drehbeginn „eigentlich so ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir kennen die Figuren, wir kennen das Team und deswegen hat sich das recht organisch und natürlich für mich angefühlt.“

© ORF / Petro Domenigg Gemeindebauspross und (Ex-)Villenbewohnerin: Marvin (Felix Oitzinger), Nelly (Fanni Schneider)

Die beiden Welten "verwurschteln sich" Theresa Riess spielt Nellys Schwester Tiz Sund. Sie ortet eine „gewisse Entspanntheit beim aktuellen Dreh. „Man hat die Figur schon gebaut und darf sie jetzt ausbauen und noch mehr Farben rein reinbringen.“ Sie finde es interessant, „dass sich die Figuren so stark entwickeln. Diese zwei Welten, die überkreuzen sich nicht nur, sondern sie verwurschteln sich richtig.“ Tiz zum Beispiel arbeitet jetzt im Nagelstudio, in dem Jennifer und Vero gearbeitet haben. „„Wo man so landet im Leben, wenn man nicht aufpasst", sagt Romei lachend. Die noble Villa der Sunds ist am Ende der ersten Staffel in der Konkursmasse aufgegangen. Wo werden jetzt in Staffel zwei die Partys stattfinden? „Die Party ist dort, wo Nelli ist, daher ist das in meinem Fall gar kein Problem“, sagt Schneider mit einem Lachen:. Es gebe aber nicht nur neue Gesichter, sondern auch neue Schauplätze. Riess meint: „Wir sind quasi durch diese Feuertaufe gegangen. Da jetzt aber klar ist, dass die Serie ein Erfolg ist, kann man es jetzt wirklich genießen, noch mehr als zuvor. Das ist, glaube ich, das Beste, was uns passieren hätte können.“ Und vor allem: „Wir vier verstehen uns gut und das ist das Beste.“

© ORF / Petro Domenigg Jenny Tichy (Anja Pichler) mit Dorit Sund (Ursula Strauss)

Streamingzahlen Der Erfolg der Serie wird nicht nur an den Werten im linearen Fernsehen gemessen, sondern auch an den Streamingzahlen, weil „Biester“ bereits seit Anfang des Jahres auf der neuen Streamingplattform ORF ON verfügbar ist. "Also die Menschen, die ich kenne, hatten es schon durchgesüchtet gehabt, bevor es ins Fernsehen kam“, sagt Romei. „Aber es gab ein paar Leute, die nicht so streamingaffin sind, die haben dann schon den Fernseher eingeschaltet und waren froh, dass man sich jede Woche darauf freuen kann. Ich kenne aber auch Leute, die das Anfang Jänner gesüchtet haben, und dann nochmal im Fernsehen geschaut haben.“ Romei spricht also von „süchten“, die anderen bleiben beim „bingen“ – als Ausdruck fürs Schauen mehrerer Folgen hintereinander. Riess: „Das Ziel für die nächste Staffel ist jedenfalls: Dass die Sucht noch größer wird.“ Man könne sich aber vielleicht auf den Ausdruck „durchbiestern“ einigen. Riess berichtet, dass ein Freund den Ausdruck „biestern“ erfunden habe. Für sie sei „Biestern“ aber: „Biester“ drehen.

"Biester"-Fakten Staffel 1

Die ersten zehn „Biester“-Folgen liefen vom 19. Februar bis zum 18. März auf ORF1. Seit 1. Jänner ist die Serie bereits via Streaming verfügbar – wodurch der ORF bei den linearen Quoten, die durchschnittlich im Bereich von 300.000 Sehern liegen, noch einen „Online-Aufschlag“ ins Treffen führt. Folge 1 hätten somit mehr als 600.000 Menschen gesehen Staffel 2

Seit 11. März wird in Wien Staffel 2 gedreht. Erste Details zur Handlung: Das Geld der Sunds ist weg. Pius (Simon Schwarz) trifft dort auf Günter Tichy (Aleksandar Petrovic). Die Mütter– Dorit Sund (Ursula Strauss) und Sandra Tichy (Claudia Kottal) haben sich zum dynamischen Duo entwickelt. Für Regisseurin Mirjam Unger ein „odd couple“ im Stile Lemmon und Matthau – aber im Gemeindebau. Nelly (Fanni Schneider) und Schwester Tiz (Theresa Riess) suchen ihren Weg, bei Tiz führt er ins Nagelstudio. Vero (Mara Romei) kümmert sich unterdessen weiterhin um Siegfried (Wolfgang Hübsch). Und Jenny (Anja Pichler) schmiedet einen Plan.

"Wien-Hype" Regisseurin Mirjam Unger findet es gut, dass der Weg über Streaming first gegangen worden ist, „Es ist online richtig die Post abgegangen.“ Sie beobachte derzeit einen „Wien-Hype“, wenn man auch nach Deutschland schaue. Unger nennt etwa die Netflix-Serie "Crooks" von Marvin Kren, die derzeit weltweit im nichtenglischen Bereich auf Platz 3 rangiere. "Biester passt da gut rein, weil wir auch die Dialekte zulassen, um die reiche und die arme Welt auch im Idiom zu unterscheiden.“ Mittlerweile gehe es nicht mehr nur um Arm und Reich, sondern: „Worum geht’s wirklich im Leben? Alle Figuren stellen sich jetzt die Frage nach dem tieferen Sinn. Was will ich eigentlich wirklich?“ An dem Projekt reize sie auch der Unterschied zwischen Kindergeneration und Elterngeneration. „Dass sie ganz andere Sprachen sprechen - die Digital Natives versus jene Generation, die noch analog groß geworden ist.“ Für Drehbuchautor Uli Brée ist die Zusammenarbeit mit Unger wie ein „Dreamteam“. Kennengelernt hat man einander durch die Arbeit an „Vorstadtweiber“. Die Serie erlebt gerade auf Netflix einen zweiten Frühling. Auch die Top-10-Platzierung in Deutschland führt Unger auf die große Nachfrage nach Wiener Inhalten zurück.

© ORF / Thomas Ramstorfer Seit "Vorstadtweiber" ein bewährtes Team: Uli Brée und Mirjam Unger

Erzählrhythmus „Es gibt keinen Regisseur und keine Regisseurin, mit der ich lieber zusammenarbeite“, sagt Brée über Unger, „weil sie so ein Gespür hat für meine Dialoge, für meinen Erzählrhythmus. Ich sage immer: Ich kann vielleicht ganz gut Flugzeuge bauen, aber sie kann viel besser fliegen.“ Weniger gut hat das Ende 2021 beim Hamburger „Tatort“ von Regisseur Detlev Buck (als Kommissarin Maria Furtwängler und Udo Lindenberg in einer Gastrolle) funktioniert, als Autor Brée mit dem Endergebnis so gar nicht zufrieden war (wie im KURIER dokumentiert wurde).