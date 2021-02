Doku-Thriller über Wirecard-Skandal startet Ende März bei TVnow

Angekündigt ist eine Mischung aus Dokumentation, mit teils exklusiven Interviews, und fiktionalem Thriller. "Der fiktionale Teil basiert auf einer Vielzahl von ausführlichen Hintergrundgesprächen mit Aufsichtsräten, Führungskräften, ehemaligen Geschäftspartnern, „Freunden“, Vertrauten, Investoren, Beratern und Analysten sowie denjenigen, die derzeit die Reste der Wirecard AG in München zusammenkehren müssen. Um Berichte von Personen, die nicht vor der Kamera erscheinen wollen, in den Doku-Thriller einfließen lassen zu können, wurden ihre Erfahrungen und Erlebnisse fiktionalisiert", heißt es in einer Aussendung.