Disney+ zeigt Taylor Swifts Konzertfilm "The Eras Tour"

Der Streaminganbieter Disney+ gab soeben in einer Aussendung bekannt, dass der Konzertfilm „Taylor Swift. The Eras Tour“ in voller Länge am 15. März auf der Disney+-Plattform zum Abruf verfügbar sein wird. Der Konzertfilm unter der Regie von Sam Wrench spielte in den Kinos bereits weltweit mehr als 260 Millionen Dollar ein und ist damit der besucherstärkste Konzertfilm aller Zeiten.