Drittes Konzert von Taylor Swift in Wien bestätigt

Aufgrund der riesigen Nachfrage nach Tickets für die beiden Shows von Taylor Swift am 9. und 10. August 2024 in Wien ist am Mittwoch ein weiterer Zusatztermin bestätigt worden. Der US-Superstar tritt demnach auch am 8. August im Ernst-Happel-Stadion auf. Der Kartenvorverkauf startet am 11. Juli, man sollte sich dafür oeticket registrieren.