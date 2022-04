Die "Simpsons" verwenden zum ersten Mal Gebärdensprache

Bei der gelben Zeichentrick-Familie "Die Simpsons" gab es eine Premiere. In der Episode "The Sound of Bleeding Gums", die am Sonntag in den USA zu sehen war, wurde erstmals in der 33-jährigen Geschichte der Serie Gebärdensprache verwendet und ein gehörloser Sprecher durfte einer Figur die Stimme leihen.

Der gehörlose John Autry (u. a. "Glee") sprach den ebenfalls gehörlosen Monk, der Sohn des verstorbenen Jazzmusikers Bleeding Gums Murphy ist. Er lässt sich ein Cochlea-Implantat einsetzen, um zum ersten Mal die Musik seines Vaters hören zu können. Lisa versucht, Monk bei seinem Vorhaben zu unterstützen.