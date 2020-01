Die letzten Zeugen der Unmenschlichkeit

Anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar und 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau erinnert 3sat mit insgesamt acht Programmbeiträgen an den Völkermord, den die Nationalsozialisten an den europäischen Juden begangen haben und beleuchtet auch den Umgang mit diesem Erbe heute.

Am Montag, 27. Januar, sendet 3sat um 22.25 Uhr den Dokumentarfilm " Marceline. Eine Frau. Ein Jahrhundert" über die französische Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin Marceline Loridan-Ivens, am Dienstag, 28. Januar, um 20.15 Uhr den Spielfilm "Das Tagebuch der Anne Frank" sowie im Anschluss um 22.20 Uhr den Fernsehfilm "Das Geheimarchiv im Warschauer Getto".



Am Mittwoch, 29. Januar, befassen sich noch drei Dokumentationen mit dem Erbe der Shoah: "Die letzten Zeugen. Leben nach der Shoah" um 11.15 Uhr, "Shalom Genossen - Juden in der DDR" um 20.15 und "Schluss mit Schuld? Was der Holocaust mit mir zu tun hat" um 21.00 Uhr. Um 22.25 Uhr folgt abschließend der Spielfilm "Die Fälscher".